Usa: Trump firma pacchetto di spesa da 2.300 miliardi di dollari (2)

- La scadenza del piano di sussidio alla disoccupazione sabato, 27 dicembre, ha però convinto l'inquilino della Casa Bianca a tornare sui suoi passi, e approvare il controverso provvedimento, che era stato criticato non soltanto da esponenti del Partito repubblicano, ma anche da Democratici, per la sua verbosità - oltre 5.500 pagine - e le pochissime ore concesse ai parlamentari per studiarne i contenuti prima dell'approvazione. "Firmerò la legge Omnibus e il pacchetto Covid con un messaggio forte, che chiarisca al Congresso che le voci di spesa inutili devono essere rimosse", ha dichiarato il presidente prima di firmare il provvedimento. "Rinvierò al Congresso una versione redatta, voce per voce, accompagnata da una richiesta formale di rescissione affinché tali voci vengano rimosse". I leader del Congresso, però, hanno già segnalato l'intenzione di ignorare la richiesta di Trump. (Nys)