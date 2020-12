Usa: Covid, anche per Fauci "il peggio deve ancora arrivare"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'infettivologo Anthony Fauci, esperto di riferimento della task force anti-coronavirus della Casa Bianca, che ha già annunciato la propria collaborazione con la futura amministrazione presidenziale del democratico Joe Biden, si è detto d'accordo con quest'ultimo che la fase peggiore della pandemia negli Stati Uniti "deve ancora arrivare". "Nel passaggio dall'autunno all'inverno, i numeri si sono fatti piuttosto preoccupanti", ha dichiarato Fauci in merito ai contagi, che negli Usa hanno superato ieri, 27 dicembre, i 19 milioni dall'inizio della pandemia. Intervistato dall'emittente "Cnn", l'esperto ha dichiarato che "con i ricoveri oltre la soglia di 120mi,a ci troviamo davvero in una fase critica". Fauci si è anche detto convinto che allo stato attuale della distribuzione dei vaccini, la popolazione Usa dovrebbe conseguire una immunità di gregge entro la prossima estate: "Penso che probabilmente ci arriveremo entro la metà o la fine dell'estate, perciò (...) mi auguro che entro il prossimo autunno, avremo raggiunto una percentuale critica di persone". Nei giorni scorsi, il presidente eletto Biden aveva dichiarato che "secondo gli esperti, le cose andranno peggio a dispetto del vaccino. Abbiamo un bilancio medio giornaliero dei decessi vicino a 3mila. Questo significa che perderemo decine di migliaia di altre vite nei mesi a venire, e il vaccino non potrà evitarlo". (Nys)