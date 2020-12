Coree: Usa e Corea del Sud monitorano preparativi per parata militare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Corea del Sud e Stati Uniti sono impegnati a monitorare i preparativi per una parata militare che dovrebbe svolgersi a Pyongyang, in Corea del Nord, in occasione del Congresso del Partito del lavoro nordcoreano, in programma il mese prossimo. Lo riferisce la stampa sudcoreana, che riporta le dichiarazioni rese oggi dal portavoce dello stato maggiore congiunto delle Forze armate sudcoreane, colonnello Kim Jun-rak. Secondo immagini satellitari pubblicate dal sito "38 North", migliaia di militari sono stati mobilitati in vista della parata, che si svolgerà presso Piazza Kim Il-sung a Pyongyang. In occasione dell'ultima parata militare su larga scala, organizzata lo scorso ottobre per il 75mo anniversario del Partito del lavoro, il regime nordcoreano ha esibito un nuovo missile balistico intercontinentale. Lo stato maggiore congiunto sudcoreano ritiene che le Forze armate nordcoreane abbiano intrapreso nei giorni scorsi le loro annuali esercitazioni invernali, che però sarebbero state ridimensionate in considerazione della pandemia di coronavirus. (segue) (Git)