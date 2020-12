Coree: Usa e Corea del Sud monitorano preparativi per parata militare (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La sorella del leader nordcoreano Kim Jong-un, Kim Yo-jong, ha minacciato il ministro degli Esteri della Corea del Sud, Kang Kyung-wha, dopo che quest’ultima ha espresso dubbi in merito all’assenza ufficiale di casi di coronavirus in Corea del Nord. Durante l’annuale dialogo sulla sicurezza di Manama, lo scorso 6 dicembre, Kang ha definito “difficilmente credibile” la posizione di Pyongyang secondo cui il Nord non ha registrato alcun caso di positività al coronavirus. Il ministro ha anche affermato che il Nord ha ignorato le offerte di aiuto da parte di Seul. Kim Yo-jong ha affidato la sua replica ai media di Stato nordcoreani: “Le sconsiderate affermazioni pronunciate dal ministro, senza alcuna considerazione per le loro conseguenze, dimostrano che (Kang) è intenzionata a danneggiare ulteriormente le relazioni tra la Corea del Nord e la Corea del Sud”, ha affermato Kim. (segue) (Git)