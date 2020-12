Usa: Trump terrà comizio in Georgia alla vigilia del ballottaggio per il Senato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, e il Comitato nazionale repubblicano hanno annunciato ieri, 27 dicembre, l'organizzazione di un comizio a Dalton, in Georgia, il prossimo 4 gennaio, alla vigilia del ballottaggio da cui dipenderanno gli equilibri politici al Senato federale Usa. Lo riferisce l'emittente "Cbs", ricordando che i Repubblicani dovranno aggiudicarsi almeno uno dei due seggi per mantenere la maggioranza alla Camera alta del Congresso, e imporre così un limite all'agenda del presidente eletto Joe Biden. "Mi recherò in Georgia la sera di lunedì 4 gennaio per un grande e magnifico raduno a sostegno dei nostri due GRANDI senatori, David Perdue e K Loeffler. Vincere è importantissimo per il nostro Paese", ha scritto Trump sul proprio profilo Twitter. Né Perdue né Loeffler sono riusciti ad aggiudicarsi oltre il 50 per cento dei consensi alle elezioni di novembre, e dovranno dunque affrontare nuovamente i loro avversari democratici, Jon Ossoff e Raphael Warnock. La corsa per il Senato in Georgia ha attirato un fiume di fondi e donazioni: il democratico Ossoff è divenuto il candidato al Senato più finanziario nella storia degli Usa, con 107 milioni di dollari raccolti tra il 15 ottobre e il 15 dicembre scorsi. (Nys)