Giappone: Olimpiadi, tutti gli sponsor hanno accettato di prorogare i contratti

- Il Comitato organizzatore delle Olimpiadi estive di Tokyo, rinviate al 2021, hanno annunciato di aver raggiunto un accordo di base con i 68 sponsor domestici dell'evento per la proroga dei contatti e l'iniezione di ulteriore liquidità, necessaria a far fronte alle spese derivanti dal rinvio di un anno dei Giochi, originariamente in programma la scora estate. "Non possiamo esprimere a sufficienza la nostra gratitudine", ha dichiarato il presidente del Comitato, l'ex premier giapponese Yoshiro Mori, nel corso di una conferenza stampa a Tokyo. "Anche se le discussioni continueranno, sono convinto che continueranno a sostenerci, perché comprendono l'enorme importanza" di ospitare l'evento, ha dichiarato l'ex primo ministro. Tra gli sponsor, ricorda il quotidiano "Nikkei", figurano anche aziende che hanno risentito pesantemente della pandemia di coronavirus, e che hanno comunque aderito all'accordo di base per il sostegno ai Giochi su una base "interamente giapponese". Il Comitato organizzatore ritiene di poter raccogliere altri 22 miliardi di yen (212 milioni di dollari) sotto forma di contributi in denaro e materiale. Il raggiungimento dell'accordo di base dovrebbe portare a breve alla firma di nuovi contratti validi sino alla fine del 2021. (segue) (Git)