Giappone: governo studia sistema di tracciamento dei visitatori stranieri

- Il governo del Giappone sta sviluppando un sistema teso a tracciare gli spostamenti dei visitatori stranieri nel paese, al fine di migliorare l'attività diagnostica e di contenimento della pandemia di coronavirus. Lo riferisce l'agenzia di stampa "Kyodo", che cita le parole del ministro della Trasformazione digitale giapponese, Takuya Hirai. "Questo esercizio non avrà senso a meno di rendere obbligatorio l'utilizzo del sistema a chi voglia entrare nel paese", ha dichiarato il ministro nel corso di una intervista televisiva. Hirai ha spiegato che il governo intende completare lo sviluppo del sistema di monitoraggio in tempo per le Olimpiadi estive di Tokyo, attualmente in programma per la prossima estate. Il ministro non ha fornito dettagli in merito al sistema, che dovrebbe avvalersi per il tracciamento del sistema Gps. (Git)