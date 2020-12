Usa: Trump firma pacchetto di spesa da 2.300 miliardi di dollari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha firmato ieri, 27 dicembre, il pacchetto da 2.300 miliardi di dollari contenente i fondi per il rifinanziamento dello Stato federale e per il sostegno all'economia colpita dalle ricadute della pandemia di coronavirus. La firma di Trump giunge dopo che Trump aveva minacciato di opporre il veto all'intero provvedimento, dopo le polemiche per la scarsità delle risorse destinate alle famiglie e alle piccole e medie imprese Usa, e per i miliardi riversati in una serie di programmi di cooperazione e assistenza internazionale. Il presidente ha firmato il disegno di legge dalla sua residenza di Mar-a-Lago a Palm Beach, in Florida. Nei giorni precedenti, Trump aveva chiesto che il contributo in denaro ai cittadini Usa fosse elevato da 600 a 2mila dollari a persona. (segue) (Nys)