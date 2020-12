Covid: il vaccination day anche a Monza, F. Sala, vaccino sicuro ed efficace

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Bisogna far capire ai cittadini che il vaccino è sicuro ed efficace". Così il vicepresidente della Regione Lombardia Fabrizio Sala, assessore alla Ricerca, Innovazione, Università, Export e Internazionalizzazione delle imprese, intervenuto nel pomeriggio al 'Vaccination day' organizzato all'ospedale San Gerardo di Monza insiene all'assessore regionale allo Sport e giovani Martina Cambiaghi. Dalle 15, presso il presidio sanitario che fa capo all'Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST)di Monza, sono state iniettate le prime vaccinazioni a medici e infermieri. "Essenziale è il ruolo dell'informazione - ha rimarcato il vicepresidente Sala - così come è avvenuto sin dal primo giorno della pandemia. Oggi è una giornata storica, un primo decisivo passo:non bisogna tuttavia abbassare la guardia perchè il virus è ancora tra noi, abbiamo imparato a conviverci ma solo comportamenti reponsabili potranno portarci a superare definitivamente questa drammatica emergenza"."Anche in questo caso - ha deto ancora Fabrizio Sala - voglio ricordare il ruolo fondamentale della ricerca e, in particolare, il sistema integrato tra Regione e Università che permette di valorizzare al meglio i nostri ricercatori. Proprio come avvenuto al San Gerardo di Monza". (segue) (Com)