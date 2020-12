Business news: Ecuador, Fmi completa revisione dell'accordo prestiti e stanzia ulteriori 2 miliardi di dollari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Fondo monetario internazionale (Fmi) ha completato la prima revisione dell'accordo esteso di finanziamento concesso all'Ecuador, autorizzando lo stanziamento di ulteriori 2 miliardi di dollari. Con questa nuova tranche la cifra totale del prestito del Fondo si eleva a circa 4 miliardi di dollari. Per l'Fmi "l'economia ecuadoriana sta mostrando segnali di ripresa economica dopo aver toccato il fondo nel secondo trimestre. Le nuove infezioni e morti causate dalla Covid-19 sono diminuite rispetto agli alti livelli osservati in primavera, riflesso dele azioni decisive delle autorità per contenere l'effetto della pandemia", afferma il vice direttore generale e presidente ad interim, Antoinette Sayeh, che conferma la stima di contrazione del Pil dell'Ecuador nella misura dell'11 per cento prevista già all'atto dell'approvazione del programma. (Brb)