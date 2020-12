Business news: Messico, inflazione a metà dicembre cresce del 3,22 per cento su anno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nella prima metà di dicembre, l'indice dei prezzi al consumo in Messico è cresciuto dello 0,34 per cento sulle due settimane precedenti, portando l'inflazione annuale al 3,22 per cento su anno. Lo rende noto l’Istituto nazionale di statistica e geografia (Inegi). L'indice dei prezzi raggiunge così il livello quindicinale più basso dalla seconda metà di maggio, quando l'incremento su anno era stato del 2,85 per cento. Il dato, leggermente inferiore rispetto alle stime elaborate dagli analisti, mantiene l'indice all'interno dell'obiettivo fissato dalla banca centrale (Banxico), il 3 per cento con un margine di un punto percentuale in più e in meno. Il livello dell'inflazione ha aumentato la prudenza su possibili nuovi tagli al tasso di sconto. (Mec)