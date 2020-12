Legge Bilancio: Lollobrigida (Fd'I), voteremo convintamente no

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Voteremo convintamente no a questa legge di Bilancio. La rabbia degli italiani cresce di fronte all'arroganza che state dimostrando. E noi contiamo i giorni, perché sappiamo che arriverà il loro giudizio implacabile". Lo ha affermato il capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera, Francesco Lollobrigida, nel corso della sua dichiarazione di voto finale in Aula sulla legge di Bilancio. "La responsabilità dell'aumento esponenziale del contagio è vostra", ha proseguito il parlamentare rivolgendosi sempre al governo, "c’è un pezzo dell’Italia in ginocchio". (Rin)