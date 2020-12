Legge Bilancio: Fico, grazie a maggioranza e opposizione fatto lavoro significativo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Camera ha approvato stasera la legge di Bilancio. E' quanto afferma il presidente dell'Assemblea di Montecitorio, Roberto Fico. "Grazie alla collaborazione tra tutti i gruppi parlamentari, di maggioranza e opposizione - sottolinea la terza carica dello Stato su Facebook -, è stato fatto un lavoro significativo e approfondito che conferma il ruolo trasformatore del Parlamento. L’attività nella commissione Bilancio si è svolta in un clima propositivo, e produttivo. Lo dimostrano i numeri: 307 gli emendamenti approvati, di cui circa il 10 per cento con un consenso unanime. Poco più della metà degli emendamenti approvati viene dalla maggioranza, il 18 per cento dall'opposizione, il 7 per cento è condiviso da ambo le parti, gli altri provenienti da relatori e governo". Fico conclude: "Solo con uno spirito genuinamente costruttivo possiamo fare un servizio al Paese, ed è quello che è avvenuto in queste settimane. Spero che lo stesso atteggiamento possa proseguire nei prossimi mesi, perché c'è ancora da lavorare per tirare l'Italia fuori dalla crisi sanitaria ed economica". (Rin)