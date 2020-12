Kosovo: premier Hoti, Ldk si affermerà come primo partito a prossime elezioni anticipate

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Lega democratica del Kosovo (Ldk) sarà la forza politica vincitrice nelle prossime elezioni parlamentari anticipate nel Paese balcanico. Lo ha affermato il primo ministro facente funzione del Kosovo Avdullah Hoti. "Se guardi alle azioni che abbiamo intrapreso durante i 6-7 mesi alla guida del governo, siamo i principali favoriti per vincere queste elezioni. Sai in quale stato abbiamo trovato il Paese: completamente bloccato, con sanzioni internazionali. L'abbiamo completamente aperta, abbiamo gestito la pandemia, siamo tra i 3-4 paesi che l'hanno gestita al meglio", ha detto ieri Hoti in apertura di una mostra a Pristina. Da parte sua, Isa Mustafa, leader dell'Ldk ha detto che il suo partito non parteciperà alla coalizione pre-elettorale con nessuna altra forza. "Non abbiamo ancora deciso all'interno delle strutture dell'Ldk, ma presto organizzeremo una riunione della leadership. Penso che competeremo da soli. Restiamo aperti a qualche entità più piccola. Ma non faremo coalizioni pre-elettorali con nessuna dei partiti politici", ha detto Mustafa. Sempre ieri intanto la presidente ad interim del Kosovo, Vjosa Osmani, ha concluso le consultazioni con le forze parlamentari dopo la sentenza della Corte costituzionale che ha giudicato illegittima la formazione del governo di Hoti aprendo la strada a nuove elezioni anticipate. (segue) (Alt)