- A Torino domani, lunedì 28 dicembre, cieli molto nuvolosi o coperti con deboli nevicate al mattino. variabilità asciutta dal pomeriggio, sono previsti 5.3cm di neve. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 2°C, la minima di -2°C, lo zero termico si attesterà a 252m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Sud-Sudovest, al pomeriggio deboli e proverranno da Sud-Sudovest. Allerte meteo previste: neve.Piemonte: la fredda circolazione depressionaria, responsabile di nevicate nella prima parte del giorno, allenta la presa favorendo un miglioramento. Nello specifico sulle Alpi settentrionali tempo perturbato con nevicate diffuse, più intense nella prima parte della giornata; su pedemontane e pianure occidentali cieli molto nuvolosi o coperti con nevicate anche intense al mattino, in graduale attenuazione dal pomeriggio. Schiarite in serata; su Alpi occidentali e Alpi meridionali cieli molto nuvolosi o coperti con nevicate anche intense al mattino, in graduale attenuazione dal pomeriggio. Asciutto in serata; sulle pianure orientali tempo perturbato con nevicate diffuse ed intense fino al pomeriggio, in graduale assorbimento in serata. Venti molto deboli dai quadranti sud occidentali; Zero termico nell'intorno di 1250 metri. (Rpi)