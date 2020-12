Legge Bilancio: governo accoglie odg Rizzo su Forze speciali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo ha accolto, in sede di discussione della legge di Bilancio, un ordine del giorno presentato dal presidente della commissione Difesa della Camera dei deputati Gianluca Rizzo, del Movimento cinque stelle, sulle Forze speciali delle Forze armate. E' quanto si legge in una nota. L'ordine del giorno sottoscritto da tutte le forze politiche, parlamentari di maggioranza e di opposizione, impegna il governo "a valutare l'opportunità di garantire maggiori capacità addestrative, anche attraverso l'ammodernamento e l'aggiornamento delle aree ad esse destinate, nonché le risorse necessarie per l'introduzione di possibili maggiori benefici economici per il personale appartenente al gruppo delle Forze speciali e delle Forze per le operazioni speciali, nel rispetto degli equilibri previsti dalla legge 23 marzo 1983, numero 78". L'ordine del giorno, oltre che dal presidente Rizzo, è stato sottoscritto da praticamente quasi tutti i capigruppo della commissione Difesa tra i quali i deputati Pagani, Occhionero, Aresta, Deidda, Ferrari e Tripodi. "Il largo consenso avuto sull'odg - ha dichiarato il presidente Rizzo - dimostra l'alta considerazione che hanno le Forze speciali per la loro preziosa attività a tutela della sicurezza dei cittadini italiani e nella capacità di azione nei teatri operativi". (Com)