Legge Bilancio: via libera da Aula Camera con 298 sì e 125 no, testo passa ora al Senato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Via libera da parte dell’Aula della Camera alla legge di Bilancio con 298 sì, 125 no ed otto astenuti. Il provvedimento passa ora all’esame del Senato per l’approvazione definitiva, da effettuarsi entro il prossimo 31 dicembre, pena l’esercizio provvisorio di bilancio. Una corsa contro il tempo, dunque. Domani pomeriggio, alle 16, è in programma una conferenza dei capigruppo di palazzo Madama per definire l’organizzazione dei lavori sul testo, con il presidente dell’Assemblea, Elisabetta Casellati, che riferirà all’Aula, alle 17, quanto stabilito dalla riunione. (Rin)