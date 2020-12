Legge Bilancio: Crippa (M5s), misure a sostegno dei cittadini in difficoltà

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il capogruppo del Movimento cinque stelle alla Camera, Davide Crippa, afferma: "Con l'approvazione odierna, in prima lettura alla Camera, della legge di Bilancio, abbiamo stanziato altri 40 miliardi di euro e varato ulteriori misure per i cittadini in difficoltà: famiglie, imprese e lavoratori". Il parlamentare aggiunge in una nota: "Parlamento e governo continuano a lavorare senza sosta, a sostegno delle categorie maggiormente colpite dalla crisi scaturita dal coronavirus. Infatti, fra gli interventi previsti dalla manovra, abbiamo stanziato ulteriori 4 miliardi di euro per finanziare il reddito di cittadinanza che, soprattutto in questi ultimi mesi, si è dimostrata una misura fondamentale per sostenere le persone più in difficoltà e per la tenuta sociale. Inoltre, abbiamo prorogato il blocco dei licenziamenti fino al 31 marzio del prossimo anno e prorogato il superbonus del 100 per cento al 2022. Abbiamo introdotto una decontribuzione al 100 per cento per le imprese che assumono under 35, donne disoccupate al Sud e donne disoccupate da almeno 24 mesi nel resto d'Italia. Abbiamo previsto l'assegno familiare, l'anno bianco per autonomi e professionisti". L'esponente del M5s continua: "Inoltre, di particolare importanza e rilievo è l'istituzione del primo ammortizzatore sociale per autonomi, professionisti e partite Iva, un concreto e importante sostegno a queste categorie colpite duramente dalla pandemia. Per la prima volta c'è un cambiamento radicale e culturale, su questa tematica perché, introducendo l'ammortizzatore per gli autonomi, avviciniamo queste categorie alle tutele di cui godono le categorie dei lavoratori dipendenti". (segue) (Com)