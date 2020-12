Business news: Brasile, gettito fiscale registra a novembre migliore prestazione in sei anni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La raccolta di tasse, contributi e altre entrate federali (gettito fiscale) in Brasile ha registrato a novembre 2020 la migliore prestazione su base mensile degli ultimi sei anni. Lo riferisce il ministero dell'Economia evidenziando che le entrate sono state molto alte anche a causa del rinvio, negli ultimi due mesi dell'anno, del pagamento di molte tasse il cui pagamento è stato sospeso nel primo semestre a causa della pandemia di coronavirus. Complessivamente il gettito fiscale è stato di 140,1 miliardi di real (22,3 miliardi di euro), in aumento del 7,31 per cento rispetto a novembre 2019. Da gennaio a novembre, il governo federale brasiliano ha raccolto 1.320 milioni di real (211 miliardi di euro). Nonostante i buoni risultati del mese, il gettito fiscale ha registrato un calo del 7,95 per cento rispetto ai primi undici mesi dello scorso anno. Secondo l'Agenzia delle entrate (Receita federal), la ripresa dei settori dell'economia, principalmente della produzione industriale e del commercio, ha contribuito a rilanciare il gettito di novembre. Ciò ha compensato il calo del gettito generato dai settori servizi e importazioni. (Brb)