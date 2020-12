Business news: Bolivia, presidente Arce anuncia piano per riattivare settore idrocarburi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Bolivia, Luis Arce, ha annunciato un piano per rimettere in moto il settore degli idrocarburi che il governo dell'ex presidente ad interim, Jeanine Anez, avrebbe trascurato. "L'attuale crisi ci deve servire per rilanciare la nostra compagnia petrolifera, dobbiamo imparare dagli errori e insistere sulle certezze acquisite in quattordici anni di governo", ha affermato il presidente durante la cerimonia di celebrazione degli 84 anni della società statale Giacimenti petroliferi federali della Bolivia (Ypfb). L'ex ministro dell'Economia durante i governi di Evo Morales ha quindi affermato che il progetto più vicino alla riattivazione è la fabbrica di urea ed ammoniaca, un investimento da quasi un miliardo di dollari, inaugurata nel 2017 e chiusa nel 2019 dal governo di Anez con il pretesto di una mancanza di competitività. Un altro progetto pronto per essere avviato da Ypfb, ha affermato Arce, sarebbe una fabbrica di diesel ecologico. (Brb)