Covid: Remuzzi (istituto Negri), fondamentale fare in fretta, vaccino è il più sicuro mai avuto in termini di efficacia

- "Adesso la cosa fondamentale è fare in fretta: il vaccino lo abbiamo ed è il più sicuro che abbiamo mai avuto in termini di efficacia". Lo ha detto il direttore dell'Istituto di Ricerche Farmacologiche Mario Negri, Giuseppe Remuzzi dopo essersi vaccinato ad Alzano Lombardo (Bg), uno dei comuni della Bergamasca più martoriati dall'epidemia. Per quanto riguarda la sicurezza il vaccino "ha le stesse probabilità di avere problemi che hanno tutti altri vaccini. Non c'è ragione di non farlo". Il professore ha poi osservato come sia fondamentale che il vaccino "raggiunga tutti i Paesi del mondo perché se vacciniamo solo i Paesi ricchi e non le persone fragili che stanno ad esempio in Africa e in India poi il virus ritorna qua".(Rem)