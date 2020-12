Covid: Mautone (M5s), da De Luca gesto indecoroso e inaccettabile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il senatore del Movimento cinque stelle, Raffaele Mautone, rileva che "il governatore della Campania Vincenzo De Luca si è dimostrato irrispettoso delle regole anche in una giornata storica come questa. Approfittare del proprio ruolo istituzionale per farsi vaccinare - continua il parlamentare in una nota - è un gesto indecoroso e inaccettabile. Un atto di arroganza nei confronti non solo dei cittadini ma anche del personale medico sanitario a cui erano destinate le prime dosi di vaccino". (Com)