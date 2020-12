Covid: Zampa, anche sul vaccino De Luca si è mantenuto coerente nel non rispettare indicazioni governo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Anche in questo caso Vincenzo De Luca si è mantenuto coerente con la sua abitudine di non rispettare le indicazioni che vengono date dal centro, dal governo, dal ministero. Lo ha detto, ospite al Tg4, il sottosegretario alla Salute Sandra Zampa, del Partito democratico, in merito alla somministrazione avvenuta oggi, da parte del presidente della regione Campania, del vaccino anti Covid-19. "Com’è noto", ha aggiunto l’esponente dell’esecutivo, "le nostre indicazioni andavano in tutt’altra direzione: operatori sanitari, Residenze sanitarie assistenziali (Rsa) e poi, via via, le fragilità e le anzianità. Evidentemente - ha concluso Zampa - c’è una coerenza sostanziale nel comportamento di De Luca, penso che i cittadini italiani giudicheranno da soli". (Rin)