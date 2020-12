Covid: ministero Salute, dosi vaccino fissate da contratti Ue in proporzione alla popolazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministero della Salute precisa che, come illustrato nel Piano strategico vaccinazione Covid-19, i contratti con le aziende produttrici dei vaccini sono stipulati direttamente dalla Commissione europea per conto di tutti i Paesi membri dell’Unione. E' quanto si legge in una nota del dicastero. Ogni Paese - continua la nota - riceve la quota percentuale di dosi spettante in proporzione alla popolazione, secondo le stime Eurostat. All'Italia è destinato il 13,46 per cento di ogni fornitura. Questo equivale a 26,92 milioni di dosi dal contratto con Pfizer-Biontech, di cui 8,749 milioni nel primo trimestre. La consegna della prima delle forniture da 470 mila dosi settimanali è programmata per la settimana che sta per iniziare. (Com)