Legge Bilancio: Fd'I Campidoglio, approvazione Odg Meloni importante per dare a Roma dignità che merita

- Fratelli d'Italia "ha a cuore il futuro di Roma: lo abbiamo dimostrato in ogni occasione, a tutti i livelli e oggi lo abbiamo ribadito in Parlamento". E' quanto dichiarano in una nota congiunta gli esponenti di Fdi, Andrea De Priamo capogruppo in Campidoglio, i consiglieri comunali Francesco Figliomeni e Lavinia Mennuni, Rachele Mussolini della lista civica 'Con Giorgia'. "L'approvazione all'unanimità delle forze politiche dell'ordine del giorno presentato da Giorgia Meloni per dare alla Città Eterna maggiori poteri e risorse è una vittoria molto importante, che rappresenta solo l'ultimo passo compiuto da FdI in un lungo lavoro svolto nelle Istituzioni, dall'Assemblea capitolina al Parlamento. Il nostro obiettivo è restituire alla Capitale d'Italia la dignità e la grandezza che merita. Per questo continueremo a lavorare a tutti i livelli, a partire dal Campidoglio, su questo tema e solleciteremo la Raggi e il futuro sindaco di Roma affinché gli impegni assunti nell'odg Meloni si trasformino in realtà". (Com)