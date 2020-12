Legge Bilancio: Gava (Lega), maggioranza dice no a odg su idrogeno, noi ci crediamo, loro no

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La deputata Vannia Gava, responsabile del dipartimento Ambiente della Lega, dichiara: "Abbiamo chiesto al governo, attraverso un ordine del giorno a mia prima firma, di impegnarsi ad adottare tutte le iniziative dirette a sostenere la catena di approvvigionamento dell'idrogeno, incentivando gli investimenti privati in sinergia con partner istituzionali. Hanno detto no. La loro è una finta decarbonizzazione". La parlamentare aggiunge in una nota: "È importante non perdere l'occasione di un'Europa che crede nell'idrogeno ed è pronta a finanziare ricerca applicata e produzione con diversi strumenti, dal Recovery fund all'InvestEu e all'Ets. Solo Conte e Gualtieri non ci credono. Come abbiamo visto, la vicenda della moratoria delle trivellazioni ha fatto perdere due anni di tempo all'intera economia italiana. Un fallimento totale per la politica energetica. La decarbonizzazione si raggiunge in modo graduale ed innovativo e non con i ricatti ideologici o con le vanità del Ministro Costa. Oggi - conclude l'esponente leghista - la via è quella dell'idrogeno e con il nostro odg chiedevamo un impegno del governo non solo a capire, ma anche ad agire. Invece, come sempre, solo chiacchiere". (Com)