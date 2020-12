Legge Bilancio: Gelmini (FI), non ha carattere, è ennesimo provvedimento di emergenza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Questa manovra manca degli elementi necessari per curare le ferite del Paese e per dare nuova linfa a tutti quei settori economici colpiti dalla pandemia, ma anche dalle restrizioni. Lo ha sottolineato Mariastella Gelmini, capogruppo di Forza Italia alla Camera, nella sua dichiarazione di voto finale in Aulla sulla legge di Bilancio. "Purtroppo è una legge deludente per tutti gli italiani", ha aggiunto la parlamentare, "si tratta semplicemente dell’ennesimo provvedimento di emergenza. E’ una manovra che non ha carattere, è lo specchio delle vostre divisioni, delle vostre contraddizioni, dell’incapacità di assumere decisioni coraggiose". (Rin)