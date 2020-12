Legge Bilancio: Crippa (M5s), misure a sostegno dei cittadini in difficoltà (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Crippa, poi, prosegue: "Altra misura importante il taglio del 30 per cento dei contributi alle aziende che assumono al Sud nell'ambito del piano Transizione 4.0, sono stati destinati 24 miliardi alle imprese che investono in formazione, ricerca, sviluppo, innovazione e green economy. Tutti questi interventi si aggiungono a quelli precedenti, tramite i quali sono già stati stanziati 100 miliardi. Ma il nostro impegno per chi è in difficoltà non si fermerà qui - conclude il deputato -, voglio ringraziare tutti i colleghi del Movimento cinque stelle delle commissioni competenti e tutti coloro che hanno lavorato alla manovra giorno e notte, con abnegazione, impegno e profondo senso del dovere, con l'obiettivo di approvare la legge di Bilancio, contenente fondamentali aiuti per il Paese, nel più breve tempo possibile". (Com)