Business news: Usa-Cuba, sanzioni a tre imprese controllate da militari

- L'Ufficio statunitense per il controllo delle attività estere (Ofac) ha emesso sanzioni nei confronti di tre imprese dirette da militari cubani, segnalate per aver evaso le sanzioni già imposte dell'amministrazione di Donald Trump. "Due delle entità, Financiera Cimex S.A. e Kave Coffee S.A. sono filiali della terza, la grande impresa del governo cubano Grupo de Administracion Empresarial S.A., e usano il fatto di essere state costituite a Panama per eludere le restrizioni al commercio internazionale", si legge nel comunicato del tesoro statunitense. Beni e asset che le aziende hanno negli Stati Uniti vengono congelati. "L'amministrazione Trump mantiene il suo impegno ad attaccate il regime cubano per il suo comportamento e i suoi tentativi di eludere le sanzioni degli Stati Uniti", ha detto il segretario al Tesoro, Steve Mnuchin. (Nys)