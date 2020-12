Difesa: Guerini, Italia manterrà ruolo di primo piano nella risposta alle crisi (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La stagione delle missioni internazionali, a maggior ragione in un momento di forti instabilità e repentini mutamenti geopolitici, “ci chiama a sempre rinnovati impegni, nel solco di una continuità di intenti con quanto già fatto in questi anni”, ha proseguito il ministro. “Restano anzi essenziali, per citare solo le principali, l’impegno nazionale per la stabilizzazione della Libia e, più in generale, dell’area del Sahel; le operazioni della Nato nei Balcani occidentali, in particolare in Kosovo, dove da più di 20 anni siamo protagonisti di una preziosa azione di dialogo e mediazione; nella regione del Mediterraneo allargato, diventata baricentro gravitazionale di interessi strategici fortissimi per il nostro Paese; in Afghanistan. Così come fondamentali, per il mantenimento della sicurezza, sono le missioni a guida europea o delle Nazioni Unite e quelle basate sull’adesione alle cosiddette ‘coalizioni di volenterosi’, per il contrasto al terrorismo internazionale”, ha aggiunto Guerini, che ha poi tracciato un bilancio dell’anno che si appresta a concludersi. “Un anno senza dubbio drammatico, per l'emergenza pandemica che stiamo vivendo, che ha visto il comparto militare lavorare a 360 gradi per continuare a guadagnarsi sul campo, in Italia e all’estero, la fiducia che gli italiani e la comunità internazionale ci riconoscono ogni giorno. Per questo – ha concluso Guerini – sono convinto che se nelle terre martoriate dalla guerra e dalle instabilità esiste ed esisterà una possibilità di pace, di libertà e di democrazia, un po’ di questa conquista la dovremo anche alle nostre donne, ai nostri uomini e al loro costante impegno”. (Mam)