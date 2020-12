Kosovo: premier Hoti, rispetto per decisione Corte costituzionale ma approvare bilancio (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La scelta del nuovo capo dello Stato spetta al Partito democratico del Kosovo (Pdk), ha detto nei giorni scorsi il leader del partito di opposizione, Enver Hoxhaj, in un'intervista alla trasmissione "Balkan Talks" ripresa dai media di Pristina. "Devono darci questa possibilità dopo la partenza forzata" dell'ex presidente Hashim Thaci accusato dal Tribunale speciale dell'Aia che indaga sui crimini dell'Esercto di liberazione del Kosovo (Uck). "Se qualcuno chiede i voti del Pdk, allora la proposta deve provenire dal Pdk. Proporremo qualcuno che può essere un membro della presidenza o un membro del Parlamento o un nuovo membro del nostro partito", ha aggiunto. Hoxhaj ha escluso che il Pdk sia interessato ad entrare a far parte della coalizione di governo guidata dalla Lega democratica del Kosovo (Ldk), mentre ha ribadito l'interesse del partito ad una tavola rotonda per scegliere il nuovo presidente. Il leader della Lega democratica del Kosovo (Ldk) Isa Mustafa è al lavoro per organizzare un incontro tra i partiti politici sulla scelta del nuovo capo dello Stato. (segue) (Alt)