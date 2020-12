Kosovo: presidente ad interim Osmani riceve capo missione uscente dell'Osce

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La presidente ad interim del Kosovo, Vjosa Osmani, ha avuto l'ultimo incontro con l'ambasciatore e capo della missione dell'Osce in Kosovo, Jan Braathu. Secondo quanto riferito dalla presidenza di Pristina, Osmani ha ringraziato Braathu come rappresentante diplomatico della Norvegia e l'ambasciatore dell'Osce affermando che il ruolo dell'Organizzazione nel sostenere la Commissione elettorale centrale e altre istituzioni è molto importante. "La missione Osce è molto importante per il processo di democratizzazione", ha affermato Osmani. L'ambasciatore nel corso della cerimonia di commiato ha ringraziato il presidente ad interim per l'ospitalità e ribadito il sostegno dell'Osce alle istituzioni del Kosovo. (Alt)