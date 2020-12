Kosovo: premier Hoti, Ldk si affermerà come primo partito a prossime elezioni anticipate (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il vice segretario del movimento kosovaro Vetevendosje, Besnik Bislimi ha presentato ieri i risultati di un sondaggio secondo cui il partito otterrebbe 55 seggi in caso di elezioni anticipate. Secondo il sondaggio, condotto la scorsa settimana da una società di ricerca e consulenza con sede a Pristina, la Ubo Consulting, il Partito democratico del Kosovo (Pdk) si attesterebbe al secondo posto con 19 parlamentari, seguito dalla Lega democratica del Kosovo (Ldk) con 18, e l'Alleanza per il futuro del Kosovo (Aak) con 8 seggi. Bislimi ha sottolineato che il sondaggio non avrebbe inclisp alcune variabili che potrebbero avere un impatto sul numero finale dei seggi in Assemblea, vale a dire i voti della diaspora e il possibile effetto dell'iniziativa civica guidata dalla presidente ad interim Vjosa Osmani. "Non riflette l'impatto sui voti prodotto dal successo o dal fallimento della campagna elettorale", ha scritto l'esponente di Vetevendosje su Facebook sottolineando come il sondaggio non tenga conto dell'effetto della sentenza della Corte costituzionale con cui è stato ritenuto illegittimo il voto di fiducia a favore del governo in carica guidato da Avdullah Hoti. (segue) (Alt)