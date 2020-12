© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro della Difesa Lorenzo Guerini è in partenza per Pristina. Atteso in Kosovo, il ministro trascorrerà la vigilia di Natale insieme ai militari italiani presso il quartier generale della missione Nato Kfor. Secondo quanto riferito dal ministero della Difesa, in mattinata è previsto un incontro con l'omologo kosovaro, Anton Quni. (Res)