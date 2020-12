Difesa: Guerini in Kosovo, nostri militari danno grande prova affidabilità in Italia e all'estero (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dopo l’incontro in videoconferenza, lo scorso martedì, del presidente della Repubblica Sergio Mattarella con i teatri operativi dal Comando operativo di vertice interforze (Coi) per gli auguri natalizi, la visita del ministro è stata l’occasione per far sentire la vicinanza del governo e del Parlamento italiano a tutti i militari che operano fuori dai confini nazionali. “La Difesa, in questo momento così delicato – ha detto Guerini - sta dando prova di assoluta affidabilità, come dimostrano l’Operazione Strade Sicure e l’operazione Igea, a supporto del Servizio Sanitario Nazionale nell’ambito della gestione dell’emergenza sanitaria”. E ha poi aggiunto “il 26 dicembre partirà l’operazione Eos per la distribuzione dei vaccini. Le Forze Armate, grazie alla professionalità ancora più sviluppata in questi anni di impiego nelle missioni internazionali e lo spirito di servizio che da sempre le contraddistinguono, sono pronte a dare, con silenzio e concretezza, il loro contributo. L’Esercito, la Marina Militare, l’Aeronautica Militare, i Carabinieri sono al servizio del Paese e questa è la “missione Italia”, a favore di ogni nostro cittadino”. (segue) (Com)