© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Di seguito i principali appuntamenti previsti per domani a Roma e nel Lazio.Roma- La Sindaca di Roma Virginia Raggi presenta l'iniziativa "Al Bioparco cominciamo bene!". Conferenza stampa On line - Ore 12Varie- Al via le prime vaccinazioni anti Covid destinate agli operatori del Policlinico universitario Umberto I di Roma. Saranno presenti la Rettrice della Sapienza Antonella Polimeni e il Direttore Sanitario del Policlinico Alberto Deales. Presso il Centro Unico Prelievi, Clinica Urologica di Viale del Policlinico 155 a Roma - Ore 10.30- La Sindaca di Roma Virginia Raggi presenta l'iniziativa "Al Bioparco cominciamo bene!". Intervengono Maurizio Costanzo, promotore dell'iniziativa Francesco Petretti, Presidente della Fondazione Bioparco di Roma. L’evento si svolge presso la sala della Protomoteca in Campidoglio a Roma – Ore 12(Rer)