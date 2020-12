Covid: il vaccination day anche a Monza, F. Sala, vaccino sicuro ed efficace (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Alla cerimonia è intervenuta anche l'assessore allo Sport e giovani di Regione Lombardia Martina Cambiaghi. "Sembra passata una eternità da quel 21 febbraio ma sono trascorsi solo 10 mesi - ha commentato l'assessore Cambiaghi - di sacrifici e sofferenza ma anche di studio e ricerca che hanno portato in poco tempo al vaccino". "Questo vaccino - ha proseguito - è da considerare non solo come antidoto al virus ma soprattutto come inno alla vita, quella a cui desideriamo ritornare tutti: a scuola, ad abbracciare colleghi, a festeggiare nei nostri ristoranti". "Dobbiamo essere consapevoli che, da oggi, abbiamo gli strumenti per combattere il virus - ha evidenziato - ma è necessario continuare ad osservare le regole che abbiamo imparato a conoscere in questi mesi. Ecco perchè voglio fare un appello ai più giovani: comportatevi responsabilmente, abbiamo vissuto lunghi periodi di privazioni che hanno modificato le nostre vite e non dobbiamo vanificare questi sacrifici". "Quando il nuovo lockdown sarà terminato e riprenderanno le lezioni a scuola - ha concluso l'assessore Cambiaghi - dimostriamo di aver compreso molto bene cosa fare e come per evitare che il virus continui a diffondersi. Con piccoli gesti di attenzione verso noi stessi e chi ci sta intorno, possiamo guardare con fiducia al futuro". (Com)