Georgia: presidente Abkhazia positivo al coronavirus

- Aslan Bzhaniya, presidente dell'Abkhazia, autoproclamata repubblica facente parte del territorio della Georgia, ha contratto il coronavirus. Lo ha riferito l'ufficio di Bzhaniya con un comunicato chiarendo che il leader della autoproclamata repubblica è in buone condizioni e continuerà a lavorare da remoto. "Il presidente dell'Abkhazia Aslan Bzhaniya è risultato positivo al coronavirus. La malattia è in forma lieve. Aslan Bzhaniya si sente bene, sta ricevendo cure ambulatoriali", si legge nel comunicato. Bzhaniya è in autoisolamento nella sua residenza ufficiale a Sukhum. (Rum)