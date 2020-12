Frosinone: morto Donato Formisano, fondatore e presidente di Banca popolare del Cassinate

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E' morto oggi a Cassino Donato Formisano, il Presidente della Banca Popolare del Cassinate. a darne notizia in una nota è la Banca Popolare del Cassinate. Formisano "ha segnato la storia della Bpc -si legge- fin dalla sua fondazione e ancor di più dal 1984, anno in cui è diventato Presidente. Ha saputo coniugare tradizione e innovazione e ha trasformato la Banca Popolare del Cassinate in una delle realtà economico-imprenditoriali più importanti del territorio. La camera ardente, presso l’ospedale di Cassino, sarà aperta domani, lunedì 28 dicembre, dalle 10 alle 12 e dalle 14 alle 16. Subito dopo la salma verrà trasportata nella Sala San Benedetto della Filiale di Cassino, dove resterà fino al momento delle esequie. I funerali si terranno martedì 29 dicembre alle ore 15 nella chiesa di Sant'Antonio".(Com)