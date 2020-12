Libia: ministro Difesa discute di un ospedale militare con sindaco di Misurata

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro della Difesa nel Governo di accordo nazionale (Gna) della Libia, Salah al-Din Al Namroush, ha discusso oggi a Tripoli dell'avvio di centri di addestramento e dell'istituzione di un ospedale militare per la regione della Libia centrale con il sindaco di Misurata, Mahmoud Al Soqotri. Nell’incontro si è discusso “dello sviluppo delle istituzioni militari all'interno del comune di Misurata, allo scopo di addestrare e perfezionare le forze di supporto e integrarle nell'establishment militare”, si legge in un comunicato del dicastero su Facebook. Al Namroush ha valorizzato durante l'incontro "il ruolo nazionale di Misurata, pilastro fondamentale della lotta nazionale per respingere l'aggressione contro Tripoli e per porre fine alla presenza dell'organizzazione terroristica Isis a Sirte nel 2016". Il ministero, infine, ha aggiunto che l'incontro ha riguardato anche “l’istituzione di un ospedale militare nella Regione centrale per curare e riabilitare i feriti". Vale la pena ricordare che a Misurata è presente dal 2016 un ospedale da campo italiano con 300 militari. (Lit)