Legge Bilancio: M5s, approvato nostro odg per poteri speciali Capitale

- Gli esponenti romani del Movimento cinque stelle alla Camera e al Senato sottolineano, in merito alla legge di Bilancio, che "è stato accolto l'ordine del giorno M5s che impegna il governo a portare avanti il progetto di maggiore autonomia amministrativa per Roma Capitale. Stiamo lavorando a questo intervento normativo da inizio legislatura - continuano i parlamentari in una nota -. Già durante il primo governo Conte, il Movimento cinque stelle aveva visto approvare la sua mozione, a prima firma Silvestri, proprio su questo argomento. Ora è arrivato il momento di accelerare. Roma ha diritto ad avere autonomia amministrativa e poteri speciali come altre Capitali europee. È fondamentale che il governo intraprenda azioni immediate affinché Roma possa avere accesso diretto ai fondi per trasporti, politiche sociali e a quelli indiretti europei". I rappresentanti pentastellati concludono: "Con questo ordine del giorno, a prima firma Flati, arriviamo direttamente al fulcro della questione per Roma, senza passare da nuovi tavoli di lavoro. Siamo fiduciosi che si arrivi presto alla conclusione auspicata". (Com)