Legge Bilancio: Pagano (Pd), siamo stati uniti nella profonda diversità culturale

- Next generation Eu sarà, insieme a questa manovra, il presupposto della ripartenza per disegnare un futuro di sviluppo, all'insegna dell'innovazione e della sostenibilità. Lo ha osservato il deputato del Partito democratico, Ubaldo Pagano, nel corso della dichiarazione di voto finale in Aula sulla legge di Bilancio. Nel ribadire il voto favorevole del Pd al provvedimento, il parlamentare ha aggiunto: "In queste settimane siamo stati uniti nella profonda diversità culturale. Ciascuno di noi ha rinunciato a piantare la bandiera del partito per tenere alta quella nazionale".(Rin)