Legge Bilancio: Molinari (Lega), se non si sa dove andare è meglio farsi da parte

- "Siamo consci di essere in tempi straordinari, ma in tempi straordinari occorrerebbe una visione, un’idea, una capacità di governo e di guida. Se non l’avete, quando non si sa dove andare, è meglio farsi da parte". Lo ha affermato il capogruppo della Lega alla Camera, Riccardo Molinari, nella sua dichiarazione di voto finale in Aula sulla legge di Bilancio. "Per qualcuno è più importante salvare le rendite di posizione, ma agli italiani interessa di più che da qui si salvi il Paese", ha concluso il parlamentare. (Rin)