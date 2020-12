Business news: Brasile, prezzi in crescita del 4,23 per cento su anno a dicembre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A dicembre l'indice Ipca-15, considerato anteprima dell'inflazione ufficiale nel paese, ha segnato un incremento dell'1,06 per cento su mese e del 4,23 per cento su anno. Lo riferisce l'Istituto nazionale brasiliano di statistica (Ibge) segnalando che si tratta dell'incremento mensile più elevato dal giugno 2018, quando l'Ipca-15 aumentò dell'1,1 per cento sul dato di maggio. A novembre 2020 la corsa dei prezzi era stata più moderata, +0,81 per cento, mentre dall'inizio del 2020 l'indice è cresciuto a un ritmo del 4,23 per cento. Principale responsabile dell'incremento mensile certificato è il gruppo alimenti e bevande, +2 per cento, seguito dalla voce affitti (1,5 per cento) e trasporti (1,43 per cento). Solo il gruppo abbigliamento ha avuto una deflazione pari allo 0,44 per cento. Nel risultato cumulato dell'anno, il principale fattore responsabile della crescita del tasso di inflazione è stato anche il gruppo alimenti e bevande, con un aumento di prezzo complessivo nel 2020 del 14,36 per cento. (Brb)