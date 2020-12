Kosovo: premier Hoti, rispetto per decisione Corte costituzionale ma approvare bilancio (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel frattempo il Paese si trova da mesi nel mezzo di una crisi politica. La parlamentare del Partito democratico del Kosovo (Pdk) Ganimete Musliu ha accusato la Lega democratica del Kosovo (Ldk) di "sequestrare" lo Stato mentre il primo ministro Avdullah Hoti è "debole". A suo modo di vedere, l'unico scopo del partito Ldk è nominare esponenti legati allo schieramento politico in posizioni di potere. Secondo Musliu, appare ormai difficile trovare un accordo sul nome del nuovo presidente della repubblica motivo per cui si rafforza sempre più la possibilità di andare ad elezioni anticipate. Nei giorni scorsi anche la presidente ad interim kosovara Vjosa Osmani si è espressa sul tema, individuando un termine per trovare un'intesa sul nome del nuovo capo dello Stato. "Entro la fine del mese di gennaio 2021 la situazione legata al nuovo presidente del Kosovo diventerà più chiara", ha detto la presidente ad interim del Kosovo, durante una conferenza stampa congiunta con il suo omologo albanese, Ilir Meta, a Tirana. "Vedremo se le attuali forze politiche saranno in grado di eleggere un nuovo presidente o se il Paese andrà a nuove elezioni", ha detto Osmani. La presidente ha affermato che andare alle elezioni non danneggerebbe il Kosovo ma contribuirebbe a sviluppare ulteriormente la democrazia nel Paese. "Le elezioni potrebbero produrre istituzioni più forti in termini di processi e sfide che ci attendono", ha detto. Osmani ha aggiunto che nuove elezioni potrebbero portare a una nuova Assemblea che supererà diverse difficoltà. "Non possiamo permettere che questi blocchi continuino in un momento in cui stiamo combattendo la pandemia e tutte le sue conseguenze", ha chiarito Osmani spiegando che in caso di nuove elezioni si candiderà con una lista indipendente e non per l'Ldk. (segue) (Alt)