Legge Bilancio: Mollicone (Fd'I), bene approvazione ma ora poteri e fondi speciali a Roma

- Le grandi città nel mondo, "come Berlino, Parigi e Londra, godono di poteri e fondi speciali, e Roma rimane indietro, nonostante la particolare funzione che ricopre e i grandi flussi turistici che la attraversano". Così in una nota il deputato di Fratelli d'Italia eletto nella circoscrizione Lazio 1, già consigliere comunale di Roma Capitale presidente della commissione Cultura, componente dell'esecutivo romano di fratelli d'Italia, Federico Mollicone. "Chiediamo che la Capitale sia valorizzata come merito, aumentando il perimetro delle competenze e attribuendo maggiori fondi. Finalmente, con l'approvazione del nostro ordine del giorno, a prima firma Meloni e seconda firma Rampelli, sottoscritto anche da Trancassini, Lollobrigida e Bellucci, il governo ha assunto l'impegno alla rimodulazione del ruolo di Roma Capitale, dando poteri e fondi speciali. Avevamo già presentato alla legge di bilancio due emendamenti per attribuire un miliardo a Roma Capitale e per un Fondo per la riqualificazione dei centri storici, in particolare quello romano, ma non sono stati presi in considerazione. Fratelli d'Italia è in prima linea per Roma Capitale".(Com)