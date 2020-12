Legge Bilancio: Radicali Roma, bene impegno governo su poteri speciali ma prossimi mesi decisivi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Oggi pomeriggio la Camera dei Deputati ha approvato a larghissima maggioranza un ordine del giorno, a prima firma Giorgia Meloni, in cui "si impegna il governo a prevedere lo stanziamento di risorse speciali e ad assumere le iniziative necessarie per rafforzare le prerogative e i poteri di Roma. Ci rallegriamo che il Parlamento abbia nella sua totalità espresso un voto favorevole". Lo dichiara in una nota Leone Barilli, segretario di Radicali Roma. "Segnaliamo però che quando si parla di Roma non si comprende se si intenda il Comune di Roma Capitale oppure la Città Metropolitana e dunque rimane ambiguo l'ambito sul quale si intenda impegnare il governo. Ricordiamo agli onorevoli parlamentari che già la Commissione parlamentare sulle periferie nella sua relazione del 2017 aveva indicato quanto il problema della governance della Capitale fosse una grande questione nazionale, persino europea, e che le soluzioni possibili sono all'interno di una visione di città metropolitana. Tutti i nodi che affliggono la Capitale - sviluppo economico, servizi, mobilità, ambiente, infrastrutture - si possono affrontare da un lato in scala metropolitana e dall'altro assegnando autonomia amministrativa ai Municipi, in quanto istituzioni di prossimità che possono garantire maggiore efficacia ed efficienza. I prossimi mesi saranno decisivi per valutare che agli impegni presi seguano fatti precisi". (Com)