Brexit: Johnson ammette limiti ad accordo su servizi finanziari

- Il premier britannico, Boris Johnson, ha ammesso che l'accordo commerciale sulla Brexit "forse non va quanto vorremmo" sull'accesso ai mercati dell'Ue per i servizi finanziari. In un'intervista al quotidiano "Sunday Telegraph", Johnson ha rivendicato un accordo raggiunto con Bruxelles che i suoi critici ritenevano "impossibile" sottolineando di aver sfidato le accuse di "pasticcio" ottenendo un accordo commerciale che consentirà a Londra di non dovere rispettare gli standard europei. Il capo di governo ha definito come fuori questione "che si poteva ottenere il libero scambio con l'Ue senza essere trascinati nella loro orbita normativa o legislativa". Sui servizi finanziari, Johnson ha ammesso quindi che l'accordo “forse non va così lontano come vorremmo”. Sui passaggi presenti nell'accordo per la possibile imposizione di tariffe se il Regno Unito si discosta notevolmente dagli standard esistenti, Johnson ha detto che questo non dovrebbe essere visto dai parlamentari conservatori orientati alla Brexit come troppo restrittivo. "Tutto quello che sta davvero dicendo è che il Regno Unito non manderà immediatamente i bambini su comignoli o verserà acque reflue grezze su tutte le sue spiagge", ha detto. (segue) (Rel)