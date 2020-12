Legge Bilancio: Locatelli (Lega), nostro odg per riconoscere diritti dei lavoratori fragili

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Alessandra Locatelli, deputata e responsabile del dipartimento Disabilità della Lega, osserva: "La nostra battaglia accanto ai lavoratori fragili continua per chiedere che le persone, che lavorano e sostengono il nostro Paese nonostante tante difficoltà di salute, non vengano dimenticate dalle istituzioni. Abbiamo ottenuto - spiega la parlamentare in una nota - che il governo ripristinasse l'equiparazione dell'assenza dal servizio al ricovero ospedaliero per i mesi di gennaio e febbraio 2021, ma ci aspettiamo di più. Attraverso un ordine del giorno alla legge di Bilancio chiediamo infatti a questa maggioranza di avere una visione più vicina alla realtà, riconoscendo tale diritto anche per il periodo coincidente con la seconda ondata, dal 16 ottobre 2020 al 1 gennaio 2021. In questo periodo i lavoratori fragili sono rimasti senza tutele, costretti a utilizzare giorni di malattia o ferie per proteggersi e quei giorni andrebbero sanati retroattivamente e riconosciuti come assenze non computabili ai fini del licenziamento. Lo Stato - conclude l'esponente leghista - non può dimenticare i loro diritti e ci auguriamo che questa situazione sia chiarita al più presto". (Com)