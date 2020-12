Legge Bilancio: Zoffili (Lega), approvato nostro odg per potenziare Unità di crisi Farnesina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Eugenio Zoffili, deputato e capogruppo della Lega in commissione Affari esteri a Montecitorio, annuncia in una nota: "Nel corso della discussione della manovra è stato approvato oggi l'ordine del giorno della Lega di cui sono primo firmatario per il potenziamento dell'Unità di crisi della Farnesina, un presidio fondamentale per i nostri connazionali all'estero soprattutto nella difficile gestione dell'emergenza pandemica in corso". Per il presidente del comitato bicamerale di controllo sull'attuazione dell'accordo di Schengen, di vigilanza sull'attività di Europol e di controllo e vigilanza in materia di immigrazione, "stanziare più fondi sarà certamente il modo più efficace non solo per riconoscere la professionalità dei nostri funzionari, ma anche - spiega - per garantire una sempre più dettagliata mappatura delle aree a rischio, dei servizi diplomatici e consolari e un'ancor più efficace capacità di pronta risposta alle richieste di intervento".(Com)